Dode vissen en zwarte sloten: water op meerdere plekken vervuild na heftige regen

Bij Park Frankendael, Plein '40-45 en in Overtoomse Veld is het water zo vervuild, dat er vissen dood naar boven zijn gedreven. Volgens Waternet raakte het water vervuild doordat het deze week na lange droogte weer is gaan regenen.

Door de lange droogte heeft vuil op straat zich lang op kunnen hopen, voordat het uiteindelijk in het water terecht is gekomen. Een woordvoerder van Waternet geeft aan dat het water op sommige plekken zwart is geworden en is gaan stinken. De vervuiling heeft er ook voor gezorgd dat een groot aantal vissen dood op het water drijft. Volgens de woordvoerder kan ook de hitte ervoor hebben gezorgd dat de dieren de afgelopen dagen niet hebben overleefd. Vissen krijgen bij hogere temperaturen minder zuurstof binnen.

Waternet houdt ook rekening met een scenario dat er op sommige plekken sprake is van een kapotte rioolleiding. Volgens Waternet is de kans dat dat inderdaad de oorzaak is klein, maar kan het nog niet uitgesloten worden. Voor de zekerheid zijn er daarom bij Plein '40-45 en in Overtoomse Veld (op de kruising tussen de Jan Tooropstraat en de Jan van Galenstraat) kleidammen geplaatst om te voorkomen dat het water zich in dat geval verplaatst. Bovendien kan het water op de plekken waar dode vissen drijven nu beter worden onderzocht. Niet alleen in Amsterdam zijn er vissen bezweken. De Telegraaf schrijft dat er in heel Nederland meldingen worden gedaan bij de plaatselijke waterschappen.