Taal is niet alleen een manier om te zeggen wat je wil, maar ook een uiting van wie je bent. In deze podcast van Wij Zijn Amsterdam praten Marysol en Bradley over straattaal. Melanie Brands gebruikt veel straattaal op haar TikTok-kanaal. Praat zij nou echt zo anders dan jordanees Jan de Bie? Taalexpert Catherine van Beuningen (HvA) legt uit waar straattaal vandaan komt en welke functie het heeft voor jongeren.