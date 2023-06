Stad nl Amsterdam Roots Festival van zes dagen naar één dag door financiële problemen

Het Amsterdam Roots Festival heeft dit jaar flink moeten inkrimpen. In plaats van zes dagen lang genieten van culturele voorstellingen door de hele stad, kon dat nu nog maar één dag. De focus lag dit jaar volledig op wat normaal gesproken de grote afsluiter van het festival is: een groot evenement in het Oosterpark. "We willen het gratis en daardoor toegankelijk houden."

Kunst, muziek, theater en circus. Vandaag was het allemaal te zien in het Oosterpark bij het Amsterdam Roots Festival. "Alle culturen van de wereld komen hier op één dag allemaal samen", zegt algemeen en artistiek directeur Danka van Dodewaard. 'Vijftig procent duurder' Volgens de directeur is het de afgelopen vijf jaar vijftig procent duurder geworden om het festival te organiseren. "Er zijn daarnaast niet meer fondsen. Er is niet méér geld." Daarom heeft ze alles op alles moeten zetten om het festival in het Oosterpark wel door te kunnen laten gaan, zegt ze. "Maar ook hier heb ik bezuinigd."

Entreekaartje Er zijn nu drie stages en minder dan dat, was volgens Dodewaard niet mogelijk. "De essentie van het festival is om alle verschillende culturen te laten zien. Dat kan niet als we nog minder podia hebben." En de bezoekers een entreekaartje laten kopen? "Dat hebben we twee jaar gedaan, maar dan krijg je 'the usual' festivalgangers. Die zijn ook welkom natuurlijk, maar we willen het toegankelijk houden voor iedereen."

Een bezoeker laat weten dat hij al jaren komt. "Het was altijd tachtig procent zwarte mensen, twintig procent wit. Toen ze geld vroegen, draaide het om. Tachtig procent wit, twintig procent zwart." Volgens hem moet het festival dan ook gratis blijven, waar meer festivalbezoekers het mee eens zijn. "Hier is iedereen gelijk", zegt een ander. Nog iemand anders zegt: "Rijk, arm, jong oud, iedereen kan zo bij elkaar lopen." Investeerders Van Dodewaard is niet van plan om weer entree te gaan vragen, ze hoopt dat mensen of bedrijven willen investeren in Roots. "We hopen dat we volgend jaar opnieuw Roots kunnen neerzetten zoals het hoort."