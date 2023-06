Damsko aflevering 7: nostalgie & creatievelingen

Aflevering 7 van Damsko is een mix van herinneringen en creatieve uitspattingen. Het programma Damsko verzamelt wekelijks alledaagse maar toch ook bijzondere verhalen van mensen in de stad.

In de spotlight staat deze keer Purmerender Mario Stengewis. Hij keert van tijd tot tijd terug naar zijn geboorteplek Floradorp, omdat hij die plek maar niet los kan laten. Sinds het overlijden van zijn moeder begin 2023, kwam er een eind aan 100 jaar familie Stengewis in Floradorp.

In de gloednieuwe realityserie GAM maken we kennis met de vrijwilligers van Stichting GAM. Zij maken al meer dan twintig jaar op Salto en Youtube films en soapseries. Damsko kijkt mee achter de schermen. De acteurs zijn zowaar celebrities in de Amsterdams-Ghanese gemeenschap, want ze hebben online en op tv veel bekijks.