Geld nodig voor nieuwe wieken Molen van Sloten

Met de crowdfundingsactie 'Laat de molen draaien' wordt geprobeerd om 20 duizend euro op te halen. "Wie meer dan 100 euro schenkt, krijgt van de oude wieken een stukje heklat met een inscriptie. Bij grote donaties van 2500 euro of meer krijg je een naamplaatje op de nieuwe roeden", zegt Jolanda Edema, bestuurslid van de Molen van Sloten.

Naast het trekken van toeristen heeft het ook een educatieve functie. Scholen komen vaak langs om te leren over de functie en historische waarde van een molen. Maar Edema benadrukt ook de toegevoegde waarde van de molen voor de omgeving. "We dragen er aan bij, als we weer mogen pompen, dat een groot deel van West drogen voeten houdt."

Of het streefbedrag van 20 duizend euro opgehaald wordt, is nog even spannend. Frankfurther is overigens positief ingesteld: "Dit gaat gewoon lukken!"