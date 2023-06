Booking betrekt gigantisch onderkomen aan Oosterdok: "Hier liggen onze wortels"

Maar vandaag is het feest op het Oosterdokseiland. Minister van Economisch Zaken, Micky Adriaansens (VVD) verricht de opening en het kabinet is maar wat blij met het gigantische internationale hoofdkantoor op Hollandse bodem.

Het nieuwe huis van Booking is in veel opzichten de overtreffende trap. Intussen is het bedrijf een multinational in Amerikaanse handen, maar het werd groot in Amsterdam.

"Ik zou zeggen: een cadeau voor de stad, maar zeker ook voor ons", reageert Marnix Mali op de vraag of de kantoorkolos een cadeau dan wel het toppunt van ongebreideld techkapitalisme is.

Mali coördineerde voor Booking het bouw- en verhuisproces van begin tot eind. Hij begrijpt het sentiment over het bedrijf bij sommige Amsterdammers, maar ziet toch vooral een win-win. "Wij zijn heel blij met Amsterdam, dat is ook waarom veel mensen graag bij ons komen werken, vanwege de stad. Daarom willen we zeker ook wat terugdoen. Wat we denk ik ook doen met het hebben van zo'n gebouw en het ook weer teruggeven van alle mooie gebouwen waar we voorheen in zaten."

De Booking-mensen zaten eerst verspreid over elf verschillende vestigingen en nu dus voor het eerst samen onder één dak.