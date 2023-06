Amerikaanse nieuwssite noemt Rotterdam Centraal 'grootste treinstation van Amsterdam'

Als we het Amerikaanse Yahoo News moeten geloven, is Rotterdam Centraal het grootste treinstation van Amsterdam. De nieuwssite ging de mist in met een artikel over Moments Contained, het nieuwe standbeeld dat sinds een aantal weken voor het station staat.

Het standbeeld is inmiddels dé attractie van Amsterdam, kopt Yahoo vanochtend. "Een must-see kunstwerk in de Nederlandse hoofdstad." In het artikel is daarna ook te lezen dat het standbeeld pal voor Rotterdam Centraal staat, maar volgens Yahoo News ligt dat station dus niet in Rotterdam, maar in Amsterdam.

Het Moments Contained-beeld werd begin deze maand op het Stationsplein onthuld. Het standbeeld, dat vier meter hoog is, beeld een jonge, zwarte vrouw uit. Het kunstwerk is geschonken door Droom en Daad, een filantropische stichting die investeert in kunst en cultuur.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies