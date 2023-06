Liveblog debat knip Weesperstraat: verbijstering bij oppositie over brief wethouder

JA21-raadslid Kevin Kreuger vraagt Van der Horst of ze vindt dat ze 'in control' was. "Het was niet alleen dat ze niet wist van bepaalde incidenten, maar er waren gewoon geen stickers geregeld. Ben je dan in control, ja of nee?"

Van der Horst vindt dat dat 'heel snel' is opgelost. "Maar dat het ook niet de enige manier was om de slagbomen open te zetten. Dus die zijn vervolgens gewoon door verkeersregelaars en de meldkamer handmatig opengezet, meteen."

Ze stelt dat het probleem daarmee 'opgelost' was. "Had ik de incidenten graag gehoord? Ja. Hadden we dan heel anders kunnen acteren om het te verbeteren? Nee want dat was wel gedaan. Want er werd wel op geacteerd."