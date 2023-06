Liveblog: debat over knip Weesperstraat geschorst tot na avondeten

Van der Horst zegt dat ze schrok van het bericht. Ze zegt dat het 'niet om minuten gaat, maar om seconden'. Overigens stond dat niet in het artikel. "En dat de aanrijtijden niet in het geding zijn geweest."

"Er staat helemaal niet in het artikel dat het om minuten vertraging gaat", reageert Wijnants. "Dus tenzij de wethouder nu zegt dat het citaat van de directeur van Ambulance Amsterdam, 'we hebben aanrijtijden die we moeten halen en dat lukt niet altijd', dat dat niet klopt, heeft de wethouder de raad gewoon verkeerd geïnformeerd."

De directeur laat even later aan AT5 weten dat ze het niet halen van de aanrijtijden niet zo letterlijk bedoelde. "Wel maak ik me zorgen of wij op tijd bij de patiënt zijn die hulp nodig heeft. Dat zijn twee verschillende dingen, dat zal ik naar de raad toe moeten corrigeren."