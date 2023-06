Evenement voor Amsterdammers die zich willen omscholen richting de IT

De IT-sector heeft een dringende behoefte aan werknemers. Tijdens het SWITCH event kunnen Amsterdammers zich oriënteren op omscholing richting een baan in de IT-sector. In de Tolhuistuin waren afgelopen week veel opleidingen aanwezig op zoek naar nieuw talent.

"Het is heel informatief. Dit is een plek waar je meteen met iemand kan praten. Normaal gesproken google je het, en dan doe je er niks meer mee", vertelt een bezoeker.

De Tolhuistuin stroomt gestaag vol met mensen. Een van de opleiders merkt op: "Het is een hele drukke dag. We zijn hier met best veel opleiders om mensen te helpen om aan hun toekomst te werken en dat is super leuk om te doen.""

Ruben Nieuwenhuis, oprichter van Techgrounds, is enthousiast over de groeiende belangstelling voor de kraampjes in Tolhuistuin. "In iedereen zit een IT-talent verscholen, alleen weten ze dat vaak niet. Wat we hier doen is mensen laten zien dat er met hun vaardigheden wel een baan bij hun past", aldus Ruben.

Didi Walakutty, studente bij Codam, legt uit dat de vraag naar IT-professionals blijft groeien en dat er talloze bedrijven op zoek zijn naar talentvolle mensen. "Er zijn steeds meer tekorten en er zijn zoveel bedrijven. En naast dat het heel leuk is om in teamverband te werken kan je er natuurlijk ook wel goed in verdienen."