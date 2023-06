Wethouder Moorman doet oproep aan kabinet: "Wettelijk sociaal minimum moet omhoog"

Wethouder armoedebestrijding Marjolein Moorman (PvdA) wil dat het kabinet het wettelijk sociaal minimum verhoogt. Dat zegt ze vanavond in het AT5-programma Park Politiek. "We kunnen niet oneindig als gemeente maar die armoedegrens optrekken en mensen steunen met allerlei armoederegelingen." Vandaag kwam de door het kabinet ingestelde Commissie Sociaal Minimum met hetzelfde advies.

In Amsterdam leven meer mensen in armoede dan gemiddeld in Nederland. Bovendien stijgt dat aantal de laatste jaren weer. En dat is ook niet zo verrassend, aldus Moorman. "Je ziet natuurlijk dat de vaste lasten overal aan het stijgen zijn. Of het nu over energie gaat, maar ook de zorgkosten. Mensen hebben steeds meer moeite met hun besteedbaar inkomen. We zien ook een steeds grotere groep werkende armen. Dus mensen die alle eindjes aan elkaar moeten knopen, misschien wel drie banen met elkaar moeten combineren. Dat geeft ontzettend veel stress."

Quote "Het wettelijk mimum is natuurlijk veel te laag" wethouder Moorman

"Dat is ook de reden dat de gemeenteraad heeft gezegd: we gaan de armoedegrens verhogen van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum", vervolgt Moorman. "Voor kinderen doen we het zelfs voor 150 procent van het sociaal minimum." Volgens Moorman zegt dat iets over de hoogte van het sociaal minimum in Nederland. "Dat is natuurlijk veel te laag. Ik heb ook tegen het kabinet gezegd: we kunnen niet oneindig als gemeente maar die armoedegrens optrekken en mensen steunen met allerlei armoederegelingen als eigenlijk het inkomen en de vaste lasten niet meer met elkaar overeenkomen." Het sociaal minimum is wat iemand volgens de overheid minstens nodig heeft om van rond te komen. En dat is bepalend voor de hoogte van de bijstandsuitkering en allerlei armoederegelingen. Een door armoedeminister Schouten ingestelde commissie kwam vandaag tot dezelfde conclusie als wethouder Moorman: ook volgens hen zou het minimumloon en de bijstand omhoog moeten om te voorkomen dat mensen structureel in de problemen komen.

Quote "We hebben het vaak over koopkracht maar dat vind ik eigenlijk een heel raar woord" wethouder Moorman

De bestaanszekerheid van steeds meer mensen staat volgende de wethouder onder druk. "We hebben het vaak over koopkracht maar dat vind ik eigenlijk een heel raar woord. Alsof iedereen maar gewoon door de Kalverstraat loopt en van alles wil kopen. Het gaat om vaste lasten, je basisbehoeften. Dat je een warme douche hebt, een vast dak boven je hoofd hebt, en dat je niet permanent stress hebt of je je zorgverzekering wel kan betalen. Dat zijn je basisbehoeften en dat gaat niet om koopkracht, dat gaat over: is je bestaanszekerheid op orde, en die is voor te weinig mensen op orde." Kijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek. Daarin gaat het ook over de problemen bij het Masterplan Zuidoost na het vertrek van programmadirecteur Saundra Williams en het lerarentekort in Amsterdam.

AT5