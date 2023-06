Nieuw 'vrouwvriendelijker' uniform voor ambulancepersoneel Amsterdam-Amstelland

Het voorgaande uniform viel op, maar zorgde soms wel voor verwarring, zo vertelt Anna Lemmers die bij de ambulance werkt. "Op het vorige uniform zat geen patent, dus er liepen ook andere instanties in eigenlijk dezelfde uniformen. Dat was dan wel met een andere tekst of logo's, maar je wil als ambulancehulpverlener wel opvallen."

Dat het nieuwe uniform bij de vrouwen in de smaak valt is duidelijk. "Het materiaal is rekbaar, luchtiger en er zijn meer soorten shirts, die ook wat meer getailleerd zijn, dus dat is voor onze vrouwelijke collega's ook interessanter", lacht Appelhof.