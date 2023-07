Twee jaar celstraf voor man in nek steken in café in Oost

Een 28-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij op 14 augustus 2022 in een café in Oost een bekende vanuit het niets in zijn nek stak. Volgens de rechter had het incident dodelijk kunnen aflopen.

Uit camerabeelden bleek dat de man het hoofd van het slachtoffer naar achteren trok en hem vervolgens in zijn nek stak. Het slachtoffer is daarna meegenomen naar het ziekenhuis en is dezelfde dag nog geopereerd aan zijn verwondingen. Volgens de rechtbank heeft de man het risico aanvaard dat het slachtoffer zou kunnen overlijden aan de verwondingen.

''Met zijn handelen heeft de verdachte bovendien gevoelens van onveiligheid en onrust veroorzaakt. Niet alleen bij het slachtoffer, maar ook bij de vele omstanders die op dat moment in het café aanwezig waren", zo oordeelt de rechter.

Niet volledig toerekeningsvatbaar

Er zijn ook omstandigheden waardoor de man minder zwaar is gestraft. In het psychologisch rapport van de 28-jarige valt namelijk te lezen dat zijn daden onder andere het gevolg zijn van psychische problemen. Zo kampt hij met posttraumatische stress-stoornis (ptss), depressie en een alcohol- en wietverslaving. De man heeft bovendien verklaard dat het slachtoffer een trigger zou zijn geweest omdat hij de verdachte zou buitensluiten, wat volgens de rechter naar Eritrese maatstaven een zware straf is.

Een psycholoog heeft aangegeven dat de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar was op het moment van de aanval. De agressieve uitbarsting van de man kan deels te danken zijn aan zijn ptss, zeker wanneer er sprake is van alcoholgebruik. De rechter heeft deze conclusie overgenomen en besluit dat de aanval van de man hem verminderd wordt toegerekend.