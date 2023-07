Innovatief recyclen: bakstenen van oude pleepotten aan de Zuidas

"CrossOver" heet het nieuwe gebouw. Tijdens de bouw van het project zijn er verschillende innovatieve technieken toegepast. Zoals bij het ontwerp van de gevel, waar materiaal hergebruikt is. Oude wc-potten, wastafels en badkamers zijn vermalen met klei om er nieuwe bakstenen van te maken, zo vertelt Raymond Stijkel. Hij is als ontwikkelmanager betrokken bij het project . "Wat normaal gesproken puur afval zou zijn, zijn we nu aan het upclyclen."

Ook is het gebouw energieneutraal. Dit betekent dat de energie die in het gebouw verbruikt wordt, ook zelf wordt opgewekt in en -op het gebouw. Het gebouw heeft bijvoorbeeld zonnepanelen en is aangesloten op een duurzame warmte-koudebron. Ook zijn alle installaties in het gebouw verstopt waardoor er op het dak ruimte is voor groen. Op deze groene dakterrassen wordt water opgevangen en langzamerhand weer teruggegeven aan het riool.

Volgens Stijkel is het belangrijk om actief bezig te zijn met innovaties en duurzaamheid van bouwprojecten. Niet alleen wordt er naar gevraagd vanuit de markt, ook voor de ontwikkelaars is het belangrijk. "We zijn continu bezig met innoveren," aldus Stijkel.