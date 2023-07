Tram ontspoord op de Piet Heinkade door aanrijding met auto

Op de Piet Heinkade botste vanochtend een busje haaks tegen lijn 7 op. De klap was dusdanig groot dat de tram ontspoorde en vervolgens tot stilstand kwam tegen een bovenleidingsmast. Een persoon is door de aanrijding met zijn of haar benen bekneld geraakt. Diegene stond achter de bestuurdercabine van de tram.

De persoon die bekneld kwam te zitten en de bestuurder van de tram zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook de persoon die het busje bestuurde raakte gewond. Het was volgens de politie een behoorlijke klap, waarbij ook alle airbags geactiveerd werden.

Het ongeluk gebeurde rond 8.15 uur. Er waren meerdere passagiers aanwezig in de tram, waarvan er een aantal licht letsel hebben over gehouden. Om hoeveel passagiers het gaat, is niet duidelijk.

Momenteel zijn er harde windstoten en geldt er code rood in de stad. Naast dat het trein- en vliegverkeer is stilgelegd, meldt het GVB dat ook het tramverkeer in de stad plat komt te liggen. Het is nog niet bekend of de aanrijding door de storm is veroorzaakt.