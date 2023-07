Stad nl Op vakantie in eigen stad: De Straten bij “Amsterdam Castle”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze zomer trekken we de stad uit, naar plekken die voor toeristen bekend staan als Amsterdam. Vandaag gaan we langs bij Amsterdam Castle, beter bekend als het Muiderslot.

Het zal menigeen verbazen, maar sinds een aantal jaar heeft Amsterdam haar eigen kasteel! Hij staat dan wel niet in Amsterdam, maar in Muiden, maar dat mag onze trots niet drukken. Amsterdam Castle, oftewel het Muiderslot, trekt jaarlijks zo'n 150 duizend bezoekers uit binnen- en buitenland. Dat is voor een dorp als Muiden met maar zo'n vier duizend inwoner behoorlijk veel. Wat vinden de Muidenaren ervan dat zij hun kasteel verloren zijn? En wat merken zij van de Amsterdamse toeristendrukte?

We voelen ons meteen thuis op de Herengracht waar we Guus ontmoeten. Guus is stadsgids en ras-Muidenaar. Volgens hem is Amsterdam Castle slechts een marketingstunt, maar desondanks zijn Amsterdam en Muiden historisch nauw met elkaar verbonden. “Jullie noemen het Amsterdam Castle, maar wij zeggen natuurlijk gewoon Muiderslot.” Guus vertelt ons over de historische band die Muiden en Amsterdam met elkaar hebben, en ook over hoe de Muidenaren denken over het optrekken van Amsterdam en het Amsterdamse massatoerisme. Het is ook niet alleen maar negatief, volgens Guus.

Quote “Jullie noemen het Amsterdam Castle, maar wij zeggen natuurlijk gewoon Muiderslot” Guus

Leon is kapitein van haar eigen tjalk langs de Herengracht, de Lis. Ook Leon is een echte Muidenaar, zij is zelfs opgegroeid in het voormalige Muiderslot. “Wij waren de laatsten die echt in het Muiderslot woonden.”

Quote “Wij waren de laatsten die echt in het Muiderslot woonden” Leon

Wij sluiten de aflevering af in Leons jeugdwoning. Bij het Muiderslot ontmoeten wij Bjorn. Hij is collectiebeheerder en heeft voor ons een aantal bijzondere objecten uit het archief getrokken die de eeuwenoude connectie tussen het kasteel en Amsterdam belichten. “Dit was de poort om naar Amsterdam te komen.”