Stad nl Vliegtuigspotten in de achtertuin: De Straten ziet ze vliegen

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze zomer trekken we de stad uit, naar plekken die voor toeristen bekend staan als Amsterdam. Vandaag zijn we bij Amsterdam Airport, wat voor ons natuurlijk gewoon Schiphol is.

Jaarlijks komen miljoenen toeristen aan op Schiphol om hun weg te vervolgen naar de drukke Amsterdamse binnenstad. In het afgelopen jaar was er na de coronacrisis weer een stijgende lijn te zien in de aantallen reizigers vanaf het vliegveld. Wij gaan langs bij twee bewoners die vlak langs de Polderbaan wonen om te kijken hoe zij dit ervaren.

Henk woont al 75 jaar, zijn hele leven, op zijn boerderij. Al generaties lang bedrijft zijn familie hier landbouw. Hij heeft Schiphol van een klein landingsbaantje zien uitgroeien naar een van de drukste vliegvelden van Europa. "Toen ik een kleine jongen was en naar de lagere school ging, zag je Schiphol niet zo dichtbij als het nu is. Dat lag kilometers verderop." Eind jaren 50, begin 60 begon het vliegveld verder te groeien. "Toen kwamen de vierde baan en de Kaagbaan erbij. Niet zo lang geleden is de Polderbaan erbij gekomen. De vliegtuigen worden groter, dus ze hebben langere banen nodig." Maar klagen, dat doet hij niet. "Tijdens corona was het minder, maar wij hebben normaal al weinig last van lawaai. Je hoort hier niks. Je zit precies tussen twee banen in." Er zijn bewoners die wat anders zeggen, maar dat zijn volgens Henk imports: "Die zijn niet gewend om een beetje geluid te hebben. Oud-Zwanenburgers en Badhoevedorpers wel.

Kati woont op een paar minuten rijden van Henk en nog dichter bij de Polderbaan. Haar huis staat bijna parralel aan de grootste start- en landingsbaan van het vliegveld. Vanuit haar achtertuin ziet ze de vliegtuigen komen en gaan. Ze woont er nu 11 jaar en heeft het enorm naar haar zin. "Ik vind het geweldig hier. Vooral de ruimte: we kunnen 6 auto's kwijt op ons eigen terrein zonder dat je ze hoeft te verplaatsen." Ook Kati heeft niets aan te merken op de landingsbaan in haar achtertuin: "Ik wist dat het er was toen ik er kwam wonen. En als je ergens komt wonen waar het al is, moet je niet lopen zeiken. Dus dat doe ik ook niet." Als bewoner langs de Polderbaan maak je veel spannende dingen mee, vertelt Kati. Bijvoorbeeld de nucleaire top in 2014 inclusief gewapende militairen, politie aan de deur en een verdronken konijn.

Bas is 15 jaar en tikt bijna de 50 duizend volgers aan op zijn TikTokaccount Aviationdude787. Hierop deelt hij zijn ervaringen als vliegtuigspotter. Niet alleen met video's en foto's van vliegtuigen, maar ook met achter de schermen-vlogs. ''Ik kwam tijdens corona met het idee voor een aviationvlog. Ik laat zien wat ik doe tijdens het spotten." Zijn volgers zijn zelf ook vliegtuigliefhebbers, dus deze video's vallen goed in de smaak. Hij is wekelijks rondom Schiphol te vinden met zijn camera. "Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Maar het begon allemaal met mijn telefoon." Bas gebruikt zijn telefoon ook voor Flightradar. "We kunnen al een paar dagen van tevoren zien wat er aankomt. Ook als er iets heel speciaals is." Toch heeft Bas niet altijd beet: "De Antonov 124 landde op Schiphol maar die heb ik net gemist. Hij landde op een andere baan. Het kan best wel lastig zijn."