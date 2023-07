Vijf jaar burgemeester Halsema: van Dam-demonstratie tot excuus slavernijverleden

blikken we terug op ruim 1800 dagen burgemeesterschap met verschillende personen die met Halsema te maken hebben gehad, of haar de afgelopen jaren hebben gevolgd.

Vijf jaar geleden, op 12 juli 2018; wordt Femke Halsema, dan 52 jaar oud, na het uitspreken van de woorden 'dat verklaar en beloof ik' burgemeester van Amsterdam. I n een uitgebreide reportage blikken we terug op ruim 1800 dagen burgemeesterschap met verschillende personen die met Halsema te maken hebben gehad, of haar de afgelopen jaren hebben gevolgd.

Een dag na de installatie bezoekt Halsema al Noord, ruim een week later mag ze de Noord/Zuidlijn openen en daarna volgen Kwaku en de Canal Parade. Een feestelijk begin, maar er ontstaat ook al snel commotie rondom uitspraken van de kersverse burgemeester: het boerkaverbod weigert ze te handhaven in Amsterdam én gebedshuizen wil ze in een uiterst geval kunnen sluiten. Halsema begint ook als burgemeester in een stad waar op dat moment drugscriminelen grof geweld niet schuwen.

Drugscriminaliteit

Enkele maanden voor haar installatie wordt de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Noord. Ook tijdens haar ambtstermijn krijgt Amsterdam te maken met nietsontziend geweld. Zo wordt op 18 september 2019 Derk Wiersum, advocaat van de kroongetuige, aan het begin van de dag op straat vermoord. Bijna twee jaar later, op 6 juli 2021, wordt Peter R. de Vries, hij staat dan als vertrouwenspersoon de kroongetuige bij, na de opnames van RTL Boulevard in hartje centrum neergeschoten. Negen dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis.