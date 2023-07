Enorme verhoging waterschapsbelasting: "Niet eerlijk, maar wel noodzaak"

"Laat ik de Amsterdammers wat dat betreft teleurstellen. Die belastingaanslagen gaat er komen." Dat zegt bestuurslid van het Waterschap AGV. Door de verhoging moeten veel Amsterdammers flink in de buidel tasten. Om hoeveel geld het precies zal gaan, verschilt per huishouden. Huishoudens in een huurhuis met twee of meer bewoners stijgen komend jaar van 323 euro naar ongeveer 440 euro. Voor een gezin van vier met een koophuis stijgt de prijs nu boven de 500 euro. Wie alleen in een huurhuis woont betaalde vorig jaar zo'n 200 euro, dat gaat nu bijna 270 euro worden.

Dat er ineens 35 procent meer belasting gaat worden gevraagd, heeft onder andere te maken met ict-problemen bij Waternet, die de belasting voor het Waterschap innen. De rekening komt nu bij de Amsterdammers te liggen. "Het is niet eerlijk", bekent Deurloo, "maar wel noodzaak."

Onvermijdelijk

Naast de ict-problemen - die nog steeds niet volledig zijn opgelost - zijn ook de kosten voor energie en grondstoffen gestegen en door klimaatverandering worden de kerntaken van het waterschap ook duurder. "De kosten maken we sowieso", zegt Deurloo. "We hebben het geld nodig om de voeten van de Amsterdammers droog te houden en ervoor te zorgen dat ze schoon water hebben." Belasting is de enige vorm van inkomsten die het Waterschap heeft, waardoor het volgens de bestuurder onvermijdelijk wordt om de kosten door te berekenen.

In januari werd ook al duidelijk dat het waterschap nog 237 miljoen euro aan belasting moest innen. "Dat wordt nu geïnd", zegt Deurloo. "Er zijn altijd mensen die problemen hebben met betalen. We lopen langzaam in. Het streven is dat we tegen 2025 helemaal op orde zijn."

Kwijtschelden

Ook vorig jaar is de belasting verhoogd met tien procent. Op de vraag waar het een keer ophoudt, antwoordt Deurloo: "Het is ons streven om niet nog een keer dit soort grote verhogingen te doen. Dit doen we nu ook zodat er voldoende reserves zijn."

Het bestuurslid wil de Amsterdammers daarbij op het kwijtscheldingsbeleid wijzen. "Kijk of je hiervoor in aanmerking komt." Voor de Amsterdammers die hier teveel voor verdienen, maar ook krap bij kas zitten: "Kijk of je een betalingsregeling kunt treffen."