John van den Heuvel: berichtgeving over zoon Halsema had 'iets genuanceerder' gekund

John van den Heuvel, misdaadverslaggever van De Telegraaf, had op een andere manier willen berichten over de aanhouding van de zoon van burgemeester Halsema. Dat vertelt hij in een gesprek met AT5 over haar burgemeesterschap.

Van den Heuvel was in de zomer van 2019 op vakantie in Curaçao toen hij over de aanhouding hoorde. "Tijdens mijn vakantie werd ik gebeld door de krant van joh, we hebben informatie dat de zoon van Femke Halsema is opgepakt. Kun je dat eens uitzoeken? En dat ben ik gaan doen."

Het kreeg volgens hem daardoor 'misschien een wat groter karakter'. "Ik had door tijdsverschil eigenlijk pas vrij laat contact met de woordvoerders van Femke Halsema en de politie. En daar kwam, kan ik me toen herinneren, ook niet echt commentaar uit waar ik echt wat mee kon. Dus die nuance, die achteraf misschien wat meer in het artikel had gemoeten, kwam niet goed naar voren. En daardoor ontplofte dat een beetje."

Hij hoorde vervolgens al snel van bronnen binnen de politie dat dat klopte. "Ze zeiden, het lijkt erop alsof dat hele dossier in een bureaula moet verdwijnen. En daar zijn we het niet mee eens. Dat was voor mij eigenlijk de insteek van het verhaal. Namelijk dat zoiets met de mantel der liefde zou worden bedekt. Ik kan me dat nog goed herinneren, ik heb vanuit Curaçao dat verhaal getikt en de volgende dag pakte mijn krant, De Telegraaf, daar redelijk groot mee uit met een aantal bijverhalen ook nog."

Halsema schreef na het artikel een brief aan Amsterdammers. "Zo werd dat vuurtje natuurlijk behoorlijk opgestookt al met al. En heeft dit achteraf, vind ik, de lading gekregen die het niet had moeten hebben. De focus had meer moeten liggen op politiemensen die zich zorgen maakte over dat zo'n incident in de bureaula terecht was gekomen. Nu ging het iets teveel over de zoon van Femke Halsema."

"Achteraf denk ik, ook bij mezelf, dat had wel iets anders en iets genuanceerder gekund. Misschien iets meer de handrem erop", vindt Van den Heuvel. "Ik heb er geen spijt van. Ik ben verslaggever en doe verslag van dingen die er in de stad gebeuren. Ook als het de zoon van Femke Halsema betreft moet je daarover kunnen schrijven, vind ik. Hoge bomen vangen veel wind."

Ernstig bekoeld

Na het artikel was de verstandhouding met Halsema volgens hem 'ernstig bekoeld'. "Ook omdat ik het idee had en heb dat Femke Halsema niet hele warme gevoelens koestert voor de krant waarvoor ik werk, De Telegraaf." Inmiddels is hij wel weer met haar 'on speaking terms', omdat ze belde nadat Peter R. de Vries was neergeschoten. "Dat vind ik wel knap, dat ze dat heeft gedaan. En op die manier er zand over heeft gegooid, over de moeizame verstandhouding die we daarvoor hadden."

De politie en OM lieten na de berichtgeving weten dat er nooit sprake is geweest van informatie 'onder de pet' houden. De politie zou alleen berichten naar buiten brengen over minderjarigen als sprake is van betrokkenheid bij zeer ernstige strafbare feiten, zoals een overval of moord.

Bekijk hier de hele reportage over vijf jaar burgemeester Halsema.