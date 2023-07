Verdachten ontvoering 15-jarige jongen uit De Pijp langer vast: "Heftig feit met professionele context"

De vier mannen die volgens justitie brein en uitvoerders zijn van de kidnap van de scholier in januari van dit jaar, moeten hun zaak achter de tralies blijven afwachten.

De een wordt binnenkort vader, de ander wil zijn professionele vechtcarrière redden; alle vier de mannen die vandaag in een nieuwe voorbereidende zitting voor de rechter kwamen, voerden redenen aan waarom zij vinden dat zij de inhoudelijke behandeling van hun zaak best in vrijheid kunnen afwachten.

Volgens Gerald Roethof, advocaat van de 34-jarige Amsterdammer Diëgo S. gaat het om een 'eenvoudige vrijheidsberoving': "Ik wil de zaak klein houden. Namelijk het gaat erom, er is een jongetje meegenomen in een bus, dat is de zaak van mijn cliënt. En een woningoverval staat er wat mijn cliënt betreft buiten."