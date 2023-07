Stad nl "Amsterdam Beach? Never nooit niet!": De Straten in Zandvoort

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze zomer trekken we de stad uit, naar plekken die voor toeristen bekend staan als Amsterdam. Vandaag zijn we in Amsterdam Beach, oftewel Zandvoort.

Sinds 2016 heet Zandvoort volgens Amsterdam Marketing voor toeristen Amsterdam Beach. De oorspronkelijke bevolking is het hier voornamelijk niet mee eens. Wij spreken vandaag twee bewoners van het dorp die ons graag vertellen waarom de nekharen van Zandvoorters overeind gaan staan bij deze benaming.

George is een rasechte Amsterdammer en woont inmiddels 11 jaar in Zandvoort. Hij voelt zich er helemaal thuis en vindt dat zijn woonplek gewoon Zandvoort moet blijven heten. "Dat is ooit een keer de wereld in geslingerd door een marketingbureau. Het dondert toeristen niet of het Zandvoort of Amsterdam is. Het doet ze geen moer, die naam." Er wonen volgens George veel Amsterdammers in het dorp. "Ook zij vinden het niet leuk. Ik ben trots op Amsterdam. Maar hier is het Zandvoort aan Zee of Zandvoort."

Foto:

Quote "Het dondert toeristen niet of het Zandvoort of Amsterdam is." George

Als je een echte ras-Zandvoorter wil spreken, dan moet je Inge hebben. "Ik kan niet zonder het strand, de duinen en de zee." Als ze in een andere stad is, dan mist ze iets. "Het is het zeetje wat ik niet hoor ruizen." En Amsterdam Beach? "Dacht het niet. Never nooit niet. Als ik het station uit kom lopen en er staat Amsterdam Beach, denk ik: ben ik verdwaald?" We sluiten af met een haring, Inge's liefde voor de Formule 1 en een tip voor alle toeristen: "houd het gezellig en houd het schoon."

Foto:

Quote "Ik kan niet zonder het strand, de duinen en de zee." Inge

Toch is de zee niet altijd gezellig. Bij de Zandvoortse Reddingsbrigade (of is het The Amsterdam Beach Brigade?) weten ze er alles van. Ernst is hier al 34 jaar vrijwilliger, met veel plezier. "Wat is er mooier dan een prachtig druk strand en dat iedereen daarna veilig naar huis gaat?" Maar het gaat niet altijd goed. Soms moet de brigade uitrukken om mensen uit het water te halen. Om dit te voorkomen, hebben wij voor de toeristen die massaal naar Amsterdam Beach toe trekken wat tips samengesteld.

Foto:

Quote "Wat is er mooier dan een prachtig druk strand en dat iedereen daarna veilig naar huis gaat?" Ernst