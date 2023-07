Wethouder Groot Wassink vreest nieuwe asielcrisis en hoopt op doorgaan spreidingswet

Wethouder Asielzaken Groot Wassink vreest dat de opvang van vluchtelingen weer uit de hand kan lopen, net zoals vorig jaar in Ter Apel gebeurde. Hierdoor moesten tientallen asielzoekers in de buitenlucht slapen. "Het kan zo zijn dat er weer een piek is met instroom. Het piept en kraak, dus 500 mensen kan een acuut probleem zijn", aldus Groot Wassink in AT5's Park Politiek. Ondanks dat het kabinet demissionair is, vindt de GroenLinks-wethouder dat de spreidingswet moet worden aangenomen.

Groot Wassink heeft signalen dat het weer uit de hand kan lopen bij Ter Apel. "Het zegt niet zoveel hoeveel mensen er binnenkomen, maar wel hoeveel plekken er zijn. We hebben nog best veel crisisnoodopvang. Veel loopt nu af of op korte termijn. Er gaan dit najaar weer een paar grote locaties open in het land. Het kan zo zijn dat er weer een piek is. Het piept en kraak, dus 500 mensen kan een acuut probleem zijn. Er zijn altijd noodsituaties denkbaar waar we dan kunnen ingrijpen. Ik hoop er wel op dat staatssecretaris Eric van der Burg dan op tijd belt, dan kunnen we wel wat regelen. Ik zou niet willen dat deze situatie zich voordoet. Als er een verzoek komt om mensen op te vangen, dan gaan we kijken of het kan."

De wethouder vindt de boot ook duur. "Dan kunnen we beter met het COA en het Rijk een pand kopen. Wij moeten ons erop voorbereiden dat Amsterdam langjarig meer mensen opvangt. Dat is onze plicht, veel mensen in Amsterdam zijn het met ons eens. Dat maakt mij ook trots."

Landelijk zijn er zo'n 10.000 opvangplekken tekort en dus vraagt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Amsterdam om de asielboot bij het Westelijk Havengebied te verlengen. "Ik vind die boot alleen niet optimaal. Ik sluit niet uit dat het deze zomer weer uit de hand loopt. Dan zou het kunnen zijn dat de boot nog nodig is. Ik onderzoek ook of er andere locaties in de stad zijn die we kunnen inzetten", aldus Groot Wassink.

Vorige week vrijdag viel het kabinet. De regeringspartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) konden het niet eens worden over maatregelen die de asielinstroom zouden beperken. Het beperken van gezinshereniging was daarbij het breekpunt.

"Het probleem is echt niet zo groot. Wij kunnen dit aan als we asielzoekers eerlijk voordelen"

Groot Wassink veroordeelt dat hard: "Ik vind het cynisch. Ik ben ook actief binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij roepen daar al twee jaar: kabinet neem regie. Het probleem is echt niet zo groot. Wij kunnen dit probleem aan als we asielzoekers eerlijk verdelen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat mensen er soms electoraal belang bij hebben om dit probleem groter te maken dan het is. Ik werk veel samen met bestuurders uit het hele land, met een VVD wethouder of burgemeester kom ik heel snel tot dezelfde oplossing. Het is echt Haags gedoe. "

Spreidingswet

Het eerlijker verdelen van asielzoekers zou met de spreidingswet moeten, vindt Groot Wassink. Over de wet wordt al lang gediscussieerd in Den Haag, maar sinds de val van het kabinet gelooft niemand er nog in dat de wet wordt aangenomen. "Over de spreidingswet is veel discussie geweest, maar als elke gemeente een bijdrage levert aan de opvang van vluchtelingen dan hebben we dit probleem gewoon opgelost. In de Tweede Kamer zie je dat mensen er een hele show van maken, en dat vind ik cynisch. Het gaat wel over mensen."

Hij vervolgt: "Nee, ik zie het de VVD tijdens verkiezingen niet doen. We hebben ze het ook al bij het debat over de val van het kabinet horen zeggen. Het wordt heel moeilijk, maar ik roep ze op om het wel te doen. We zien dat een paar gemeenten in Nederland, vooral in het Noorden, zorgen voor opvang. De enige weg daaruit is het eerlijk verdelen, dat doen we ook bij huisvesting. Met de spreidingswet kun je ook kleinschalige opvang mogelijk maken, wat fijner is voor de gemeente en vluchtelingen zelf."

Bekijk hier het hele gesprek met Rutger Groot Wassink in AT5's Park Politiek, waarin hij ook spreekt over de mogelijk gezamenlijke lijst van PvdA/ GroenLinks bij de Kamerverkiezingen en dakloosheid in de stad.