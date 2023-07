Gekraakt voormalig Russisch handelskantoor in Zuid ontruimd

De krakers die naar eigen zeggen ruim een maand een oud pand aan de Veluwelaan bewoonden, zijn gisteravond door de politie uit het pand gehaald. Volgens de politie is de ontruiming probleemloos verlopen.

Dat schrijft Het Parool. De krakers hadden eerder op de dag aan de politie laten weten dat ze het pand gekraakt hadden.

Het Russische handelskantoor, dat in februari dit jaar door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken werd gesloten, is al sinds de jaren 70 eigendom van Rusland en is zwaar beveiligd met tralies, camera's en voorzien van kogelwerend glas.

De krakers lieten aan de krant weten dat de voordeur van het gebouw open was en dat ze alle sleutels van de zestien appartementen vonden. Bij de ontruiming gisteravond zou de politie nerveus hebben gesproken over staatsveiligheid en een oorlogsverklaring, aldus één van de krakers tegen Het Parool.

De politie spreekt dit tegen tegenover AT5 en zegt dat er zich geen ongeregeldheden hebben voorgedaan en niemand is aangehouden.