Kwaku Festival is weer begonnen: "Gevoel van thuiskomen"

In het Nelson Mandelapark in Zuidoost is het jaarlijkse Kwaku Summer Festival weer van start gegaan. Vier weekenden lang staat het park in het teken van optredens, dansen, lekker eten en het traditionele voetbaltoernooi.

In 1975 begon Kwaku immers als voetbaltoernooi binnen de Surinaamse gemeenschap en groeide in de de loop van de jaren uit tot een groot festival. "Elk jaar ben ik hier en iedere keer is het leuk vertoeven op Kwaku", vertelt een bezoeker. Ook de ondernemers van de verschillende eetkraampjes hebben er zin in na een geslaagd eerste weekend. "We verkopen wel zo'n 40 tot 50 porties sinds gisteren, dus het gaat lekker goed."

Naast het reguliere programma heeft de organisatie dit jaar voor het eerst een kinderprogramma ontwikkeld voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud. "Die hingen er altijd een beetje bij, daarom hebben we nu het kinderdorp gemaakt waar workshops zijn en kinderen kunnen spelen", vertelt organisator Ivette Forster.

Het Kwaku Festival vindt tot en met 6 augustus ieder weekend plaats. Op de website van Kwaku vind je het volledige programma.