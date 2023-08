de Zwoele Stad nl De Zwoele Stad 2023: Marlon Landbrug & Eric Corton over Kenia, barbieren en 4.9 sterren

In de laatste aflevering van De Zwoele Stad van dit seizoen heeft presentator Nadine van Ginkel twee multigetalenteerde mannen aan tafel zitten. Radio-dj, acteur en zanger Eric Corton gaat in gesprek met Pinoké-hockeyer en barbier Marlon Landbrug over Kenia, vooroordelen in de hockey- en theaterwereld en wat er nou nodig is voor een goede, strakke coupe.

Wat kan Eric Corton eigenlijk niet? Dat is een terechte vraag, als je een korte blik werpt op het cv van deze bekende Amsterdammer. De acteur die zich ontpopte tot radio-dj en ook nog fervent fietser is, heeft in zijn carrière al heel wat meegemaakt. Sinds een paar jaar staat hij steeds vaker stil bij de vooroordelen die er nog steeds heersen in de theater- en mediawereld, en kan hij ondertussen goed verwoorden waar naar zijn idee de crux in zit. "Echte inclusiviteit is nog iets waarop gewezen moet worden, dat is voor de meesten niet top of mind. Ik ben dat gewoon steeds meer gaan doen, het bespreekbaar proberen te maken."

Marlon Landbrug weet als geen ander hoe het is om je aan te passen aan een andere omgeving. Toen hij als jongetje begon met hockeyen, dachten zijn leeftijdsgenoten dat hij geen stick maar een honkbalknuppel meenam in de metro. De spits van Pinoké scoorde afgelopen mei twee van de vier goals in de kampioenswedstrijd tegen titelverdediger Bloemendaal, en bezorgde zijn club voor het allereerst ooit de landstitel. "Ik wacht nog steeds op het belletje van de Nederlandse bondscoach," grapt hij. "Toen ik scoorde, dacht ik natuurlijk aan mijn moeder. Zonder haar was ik hier niet geweest." Naast hockeyer is hij ook nog fulltime kapper in de zaak van een vriend: hij geeft Eric nog wat tips.

