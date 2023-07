12-jarig meisje aangerand in Zuidoost, politie ziet overeenkomsten met andere incidenten

Een 12-jarig meisje is deze week door een volwassen man aangerand in een woonwijk in Zuidoost. De politie ziet overeenkomsten met vier eerdere meldingen in Zuidoost en Amstelveen. Om mensen te waarschuwen vertelt de vader van het meisje anoniem het verhaal.

We lopen met de vader mee naar de plek waar het is gebeurd: "Ze heeft de fiets gepakt en ging toen naar het fietspad. Letterlijk om de hoek op het fietspad is ze aangevallen, midden in een woonwijk."

Het meisje was op weg naar turnles toen een volwassen man haar met een list benaderde. "Daarna is hij heel snel met zijn hand in haar broek gegaan, waarna ze in paniek is geraakt en is gaan schreeuwen. Ze is niet naar huis gegaan omdat ze bang was om hem weer te passeren. Ze is naar turnen gegaan en daar heeft ze alarm geslagen."

Vier andere meldingen

De familie doet aangifte. Daar horen ze dat het incident overeenkomsten heeft met eerdere meldingen bij de politie. Volgens de politie gaat het om incidenten waarbij meisjes en vrouwen zijn lastig gevallen door een volwassen man, soms met ongewenste aanrakingen.

"Vrouwen werden aangesproken door een man van 30 jaar op een fatbike. Hij sprak Engels en vertelde met een smoesje dat er iets op kleding zou zitten", aldus een politie woordvoerder. Of het daadwerkelijk om dezelfde dader gaat, wordt door de politie onderzocht.

Ongeloof

De vader van het meisje kan niet geloven dat de politie de buurt niet heeft gewaarschuwd: "Als een crimineel een handgranaat neerlegt om een andere crimineel om te leggen, staan er maandenlang camera's. Maar als er een meisje wordt aangeraakt zeggen ze nee, privacy privacy."

Volgens de politie is dat niet gebruikelijk, omdat zedenincidenten om een zeer discrete aanpak vragen: "Als politie gaan we er erg zorgvuldig, maar soms ook terughoudend mee om. Dat heeft er alles mee te maken dat als je aangifte doet het iets is tussen jou en de politie. Zodat iemand in al het vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen", aldus de politie.

Een plekje geven

De vader van het meisje wil het niet laten gebeuren dat de wijk niet meer veilig is en hij hoopt dan ook dat de politie meer bevoegdheid krijgt om de buurt in de gaten te houden: "Iedereen moet hier veilig rond kunnen zijn. Ook vrouwen en kinderen."

Daarnaast hoopt hij dat zijn eigen dochter het incident zo gauw mogelijk een plekje kan geven: "Voor ons is het nu zaak om heel goed op dochterlief te letten. We moeten haar helpen dit een goed plekje te geven zodat ze verder kan en geen angst heeft voor de buurt waarin we wonen. Toch zal de buurt zal nooit meer hetzelfde zijn. Het heeft zijn onschuld verloren", vertelt hij.