Halsema over vijf jaar burgemeesterschap: "Ben wel voorzichtiger geworden in mijn uitspraken"

De excuses voor de rol van Amsterdam in het slavernijverleden, de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam en de coronapandemie. Het zijn enkele van de gebeurtenissen die het burgemeesterschap van Femke Halsema bepaalden. Eén van de zwaarste momenten beleefde ze na de aanslag op Peter R. de Vries: "De gruwelijkheid van deze moordaanslag, de platheid van de aanslag tegenover de diepte en de waardigheid van de man heb ik echt heel erg gevonden."

Ook praat ze openhartig over het begin van haar burgemeesterschap, toen ze nog moest wennen aan haar nieuwe rol. Over haar omstreden uitspraken over het niet willen handhaven van het boerkaverbod zegt ze nu: "Ik ben wel voorzichtiger geworden in mijn uitspraken. Ik denk dat ik me vooral in het begin beter moest realiseren wat de portee was van de uitspraken die je deed. Dat elke uitspraak meteen groot nieuws werd."

Bekijk hierboven het hele Gesprek met de Burgemeester. Eerder maakten we ook deze reportage over vijf jaar burgemeesterschap van Femke Halsema: