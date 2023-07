Piepjong Deens talent tekent profcontract bij Ajax, Silvano Vos verlengt

Hij is pas 16 jaar, maar vandaag heeft hij de overstap van Denemarken naar Ajax gemaakt. Lasse Abildgaard komt over van Silkeborg en geldt als één van de grootste talenten van het Scandinavische land.

Abildgaard kan zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten. Hij komt per direct over en tekent een contract voor drie jaar. Dat betekent dat hij tot medio 2026 vastligt in Amsterdam. In eerste instantie zal hij aansluiten bij de Onder 17 van Ajax.

