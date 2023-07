People of the Pride: Kyro (12) voelt zich geen jongen en geen meisje

In de twee weken van de Pride maakt AT5/NH Nieuws de serie 'People of the Pride', waarin we mensen volgen die zich op zijn, haar of hun manier laten horen voor de queer community. In dit deel praten we met Kyro, die non-binair is. "Soms voel ik me geen jongen en geen meisje en soms ook gewoon allebei."

Kyro is twaalf jaar, is geboren in Hongkong, opgegroeid in Vietnam en woont sinds twee jaar in Noord. Kyro is non-binair en dat betekent dat hen zich geen jongen, maar ook geen meisje voelt. Daarom wordt hen ook liever geen Kyra meer genoemd, de naam waarmee Kyro is opgegroeid. "Die naam voelt te meisjesachtig", vertelt hen vanuit de bibliotheek van basisschool IKC Overhoeks in Noord. "Kyro past gewoon veel beter bij mij."

Vorig jaar heeft Kyro in de klas verteld dat hen non-binair is, maar eigenlijk wist Kyro al in groep drie dat hen zich niet alleen maar een jongetje of een meisje voelt. "Soms voelt het ook alsof ik beide ben, of juist allebei niet. En soms dan weer meer als een meisje, of meer als een jongen."