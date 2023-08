Tess (22) is student en allergisch voor alcohol: "Het was echt even shocking"

Voor veel jongeren hoort alcohol bij een avondje uit. Voor Tess, 22 jaar en student, was dat niet anders. Maar vorig jaar kreeg ze te horen dat ze vanwege een genetische afwijking niet meer mag drinken. Ook andere jongeren laten steeds vaker bewust de alcohol staan. Het programma Wij Zijn Amsterdam ging de terrassen op met de vraag: Is alcohol belangrijk of kan je makkelijk zonder?

Allergisch Tess is 22 jaar, zit bij een studentenvereniging en gaat in het weekend graag de stad in. Zij hoorde vorig jaar dat ze nooit meer alcohol mag drinken, omdat ze een genetische alvleesklierontsteking heeft. Ze schrikt in eerste instantie erg van dat nieuws: "Ik schrok heel erg, omdat ik ook dacht: hoe ziet mijn leven er dan uit." Dat alcohol een belangrijke rol speelt onder jongeren blijkt ook wel uit een angst die Tess had, namelijk dat haar vrienden het vervelend vinden dat ze niet meer met hen mee kan drinken. "Ik dacht, gaan mensen nog wel met mij chillen als ik geen alcohol meer drink." Gelukkig (en uiteraard) blijkt de angst ongegrond.

Cijfers Trimbos

In Nederland drinkt 80 procent van de volwassen bevolking weleens alcohol. In 2022 dronk 15,6 procent van de Nederlanders 0.0-bier. Alcoholvrije wijn of cider wordt maandelijks door 1,4% van de volwassenen gedronken.

Vrijmibo zonder alcohol Bij 0.0 slijterij Nix & Nix spelen te graag in op de alcoholvrije trend. Eigenaar Frederike de Groot: "We hebben vandaag een heel leuk feestje met een dj om te laten zien dat je het ook onwijs leuk kan hebben zonder dat je drinkt. Ik bedoel, je kan net zo goed een hele gave avond of festival hebben zonder alcohol dan dat je die hebt met alcohol. Dus wij hopen wel bij te dragen aan het feit dat die sociale norm zich omkeert." En mochten mensen bang zijn dat het leven saai is zonder alcohol, dat is volgens Tess juist niet zo: "Ik ga eigenlijk meer uit nu. Dat heeft er mee te maken dat ik niet meer brak ben. Ik wil altijd wel vrijdag én zaterdag naar een feestje en dat kan nu."