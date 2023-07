Paniek bij brand in flat Osdorp: "Daar is iemand met een touw eraf gehaald"

Bewoners van een flat aan Beek en Hoff in Osdorp moesten vannacht zo snel mogelijk hun huis uit vanwege een brand bij een van hun buren. Dat lukte niet iedereen, waardoor de brandweer te hulp moest schieten.

"Ik lag te slapen op de bank en hoorde een knal", vertelt een bewoner. "Ik hoorde mensen schreeuwen. Dus ik ben even buiten gaan kijken. Ik zag de vlammen, dus heb tegen mijn moeder gezegd dat we weg moesten gaan. Toen hoorde ik in het trappenhuis mensen zeggen, 'schiet op, schiet op'."

Er zijn twee bewoners door de brandweer gered. Een van hen had het geschreeuw volgens de bewoner in eerste instantie niet gehoord. "Die stond te schreeuwen. Ze hebben hem met een touw aan de andere kant eraf gehaald."

Een van de twee bewoners die door de brandweer gered werd is naar het ziekenhuis gebracht. Twee woningen zijn onbewoonbaar geraakt. De oorzaak van de brand is onbekend. Wel is duidelijk dat een door het vuur gebarsten gasleiding het blussen van de brand aanvankelijk vrijwel onmogelijk maakte.