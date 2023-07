Toeristen op een natte camping Zeeburg: "We zijn inmiddels gewend aan het Nederlandse weer"

Regen, regen en dan ook nog eens twintig graden. Het weer was in juli wel eens beter op camping Zeeburg. Toch houden een paar druppels de kampeerders niet tegen om toch positief te blijven over hun vakantie. "Laatste keer dat ik hier was, regende het ook al de hele tijd. Maar ik vind het hier nog steeds erg plezierig!"

De zon breekt heel af en toe door boven camping Zeeburg, maar de afgelopen tijd waren het vooral donkere wolken met regen die voorbij kwamen. Daardoor zijn er op het tentenveld nog een aantal lege plekken te vinden. De kampeerders die er wél zijn, vinden het allemaal wel meevallen: "Er was voorspeld dat het continu zou gaan regenen, het was alleen de laatste drie dagen heel slecht." Een Ier vertrekt na vier dagen richting Polen. "Het was wel drassig. Maar mijn tent is drooggebleven. Misschien omdat het een tent uit Ierland is, wij hebben natuurlijk wel meer regen. Alhoewel het hier misschien wat extremer is." Ook toeristen uit Hamburg klagen niet. "In Hamburg is het weer ook heel veranderlijk, ik ben er wel aan gewend."

De toeristen treffen het niet, want het weer in Amsterdam zal de komende week nog heel wisselvallig blijven. Ook de temperatuur blijft hetzelfde. Wanneer er weer zomers weer zal zijn, is nog onbekend. "We moeten er even doorheen," zegt een kampeerder.