Brand bij Westelijk Havengebied zorgt voor rook en scherpe plasticgeur

Aan de Kwadrantweg in het Westelijk Havengebied is brand bij een recyclingbedrijf. Door de brand is er veel rook te zien. De omgeving is vanwege de veiligheid voor een groot deel afgezet. Vanuit Noord bellen veel bewoners het alarmnummer van de brandweer vanwege 'het ruiken van een verbrande lucht, een plasticlucht'. "We adviseren daarom om ramen en deuren te sluiten", vertelt een woordvoerder van Brandweer Amsterdam-Amstelland.