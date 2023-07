Peperdure Rolls-Royce van Hakim Ziyech betrokken bij ongeluk in de Baarsjes

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Willem Schoutenstraat in De Baarsjes, in de buurt van het Rembrandtpark, is vanavond veel schade ontstaan. De politie heeft een van de twee bestuurders aangehouden. Een van de twee auto's, een Rolls-Royce, staat op naam van voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech. Hij zat er zelf niet in, volgens getuigen die AT5 heeft gesproken, had hij zijn auto uitgeleend.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Beide auto's, de Rolls-Royce Cullinan met een nieuwwaarde van 488.805 euro en een Volkswagen Polo, kwamen rond 18.30 uur ter hoogte van de Orteliusstraat met elkaar in botsing. De Rolls-Royce reed vervolgens over een fietsenrek met geparkeerde fietsen heen. Een groot aantal fietsen is verwoest.

Een buurtbewoner laat aan AT5 weten dat hij een 'harde klap' hoorde. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. "We gaan uitzoeken wat hier precies gebeurd is", zegt een politiewoordvoerder. "Een van de automobilisten is aangehouden."

Agenten en werknemers van een bergingsbedrijf zijn druk bezig met het opruimen van de schade. De kruising is nog afgezet en de Rolls-Royce is al meegenomen door het bergingsbedrijf.