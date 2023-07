De Zwoele Stad 2023 met Mátyás Bittenbinder & Ellis Kat: "Zou je liever doodgebeten of doodgewurgd willen worden?"

Mátyás Bittenbinder is gek op alles wat glijdt, kruipt en krioelt. Nadat hij in een Hongaars meer voor het eerst kennismaakte met een ringslang, wist hij welk pad hij moest bewandelen: jaren later is hij gifonderzoeker aan de Vrije Universiteit en doet hij in zijn vrije tijd mee aan kleine, onbeduidende spelshows zoals De Slimste Mens. Hij kwam afgelopen seizoen tot de finale en werd bekend bij het grote publiek, vooral omdat hij elke aflevering een nieuw dier met zich meenam.