'Vermiste Amsterdammer bruut vermoord in klooster Heiloo'

De Amsterdammer Elias Assaf (38), die al sinds april vermist wordt, is volgens Het Parool bruut om het leven gebracht in een klooster in Heiloo. Dat meldt de krant op basis van de uitkomst van de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Emad A., de verdachte van de moord.

De twee zouden volgens Het Parool allebei werkzaam zijn geweest in een restaurant in Amsterdam. De verdachte komt volgens de krant van oorsprong uit Egypte, en zou tijdens zijn arrestatie op 18 april 2023 in het Onze Lieve Vrouw ter Nood-klooster in Heiloo hebben verbleven.

De moord zou daar ook plaats hebben gevonden. Volgens de krant is Assaf vermoord en is zijn lichaam daarna in stukken gesneden. Delen van dat lichaam zouden in de auto van A. én in Duitsland zijn aangetroffen. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de verdachte met zware koffers sleept. Ook heeft hij bekend iets te maken te hebben gehad met de dood van Assaf.

Vermissing

Assaf verdween op 11 april 2023 spoorloos uit Amsterdam-Oost. Verdachte Emad A. werd een week later aangehouden. De verdachte blijft vooralsnog vastzitten, de rechtbank spreekt van een 'heel ernstige verdenking' en A. wordt daarnaast nog psychologisch onderzocht.