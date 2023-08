Gemeente wil brievenbusfirma's uit flexibele kantoorruimtes weren

De gemeente is in gesprek met aanbieders van flexibele kantoorruimte in de hoop misbruik van brievenbusfirma's tegen te gaan. Uit onderzoek van Investico blijkt dat veel bedrijven dit soort ruimtes huren, maar er verder geen gebruik van maken.

Flexibele kantoorruimte's - of co-working spaces - worden op zo'n 60 locaties in de stad aangeboden. De plekken zijn bedoeld voor zzp'ers, maar de laatste jaren schrijven ook buitenlandse bedrijven zich in die op zoek zijn naar een adres dat hen fiscaal gezien gunstig ligt, meldde onderzoeksplatform Investico in mei.

5 verdiepingen, 2 aanwezigen

De bedrijven houden daarmee ruimte bezet waar ze geen gebruik van maken, zodat een groot deel van de kantoorruimte zo goed als leeg blijft. De Teleport Tower bij bedrijventerrein Sloterdijk wordt door Investico als schrijnend voorbeeld genoemd. Liefst vijf verdiepingen in het gebouw zijn in het beheer van Regus, dat dit soort co-working spaces aanbiedt. Toch zijn er maar twee mensen aanwezig wanneer de onderzoekers op een willekeurige dinsdag langskomen. Dat terwijl 1116 bedrijven zich op deze locatie hebben ingeschreven.

'Onwenselijke praktijken' schrijft wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) in een reactie op raadsvragen van Amel Namane (PvdA). "Deze brievenbusfirma's zijn niet van toegevoegde waarde voor de lokale economie. We constateren ook dat de druk op de ruimte in de stad groot is. Voldoende kantoorruimte (inclusief flexwerkplekken) is van belang om de kenniseconomie en de creatieve sector in Amsterdam te kunnen faciliteren."

Mbarki zegt aan dat de gemeente in gesprek is met de aanbieders van dit soort kantoorruimte om te kijken naar mogelijkheden om brievenbusfirma's te weren. Juridisch gezien kan de gemeente dat niet uit zichzelf doen, geeft de wethouder aan. Dat komt omdat de bedrijven geen vergunningaanvraag hoeven te doen voordat ze zich vestigen.