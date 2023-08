Woning in Diemen zwaar beschadigd door explosie

Een woning aan het Van Markenplantsoen in Diemen is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een explosie en een brand. De politie doet onderzoek.

De hulpdiensten werden rond 2.10 uur gealarmeerd. Ook een agent van het Team Explosieven Veiligheid werd opgeroepen.

Op foto's is te zien dat de schade enorm is. Er waren mensen in de woning aanwezig, zij hebben de woning veilig kunnen verlaten en raakten niet gewond.

"Maar dat had ook anders kunnen aflopen", zegt een politiewoordvoerder. "Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat er sprake was van een levensgevaarlijke situatie."