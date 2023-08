Worstenmakers getuige van grote brand: "Ineens werd alles donker"

De zeer grote brand bij een bedrijf voor potgrond aan de Ankerweg in het Westelijk Havengebied zorgde ook voor commotie bij bedrijven in de buurt. Zo ook bij de worstenmakers op de nabijgelegen Kombuisweg.

"We waren hier aan het uitbenen en ineens werd alles donker en zwart", vertelt een van hen. "We schrokken ons dood." Het leidde tot enige paniek. "Toen zijn we naar buiten gegaan en we zagen dat de brandweer er aan kwam. Het was al in volle gang."

Zijn collega: "Een pand zit ertussen, maar gelukkig stond de wind de andere kant op. Dus we hebben er eigenlijk weinig last van gehad. Er waren wel hele dikke rookwolken."

De oorzaak is nog onbekend en het is volgens de brandweer nog maar de vraag of dat later wel bekend zal worden. Op Twitter werd door sommigen de indruk gewekt dat er zonnepanelen in brand stonden, maar dat was niet zo. Er staan verschillende loodsen op het terrein van dit bedrijf en op deze loods liggen geen zonnepanelen.

Rond 9.30 uur was de meeste rook verdwenen. De brand in de loods met potgrond was rond 13.00 uur onder controle, maar toch zal de brandweer nog vele uren moeten blussen.