Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding 15-jarige Amsterdammer in Zaandam

De politie heeft gisteravond in Zaandam een 15-jarige Amsterdammer aangehouden omdat hij een wapen bij zich had. Of dit een echt of een nepwapen is, wordt onderzocht. De jongen werd opgepakt na een korte achtervolging, waarbij een agent ook een waarschuwingsschot loste.

Voorbijgangers zouden de verdachte even daarvoor op de Dodonaeusstraatin in de wijk Poelenburg met een vuurwapen hebben gezien. Toen agenten die ter plaatse kwamen de jongen probeerden te benaderen, rende hij weg. Tijdens zijn vluchtpoging gooide hij zijn tas weg.

Nadat een agent een waarschuwingsschot loste, staakte de jongen zijn vluchtpoging en werd hij aangehouden. Hij blijft maximaal drie dagen vastzitten.

De Forensische Opsporing onderzoekt op dit moment of het wapen dat de verdachte bij zich had echt is. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een voorwerp dat 'in ieder geval een-op-een overeenkomt met een vuurwapen'.

Eerder op de dag werd er in dezelfde wijk ook een 17-jarige Amsterdammer aangehouden voor het bezit van harddrugs. Ook deze verdachte zit op dit moment nog vast. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.