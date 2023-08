Steven Bergwijn volgt Tadic op als aanvoerder van Ajax

Steven Bergwijn is door trainer Maurice Steijn aangewezen als nieuwe aanvoerder van Ajax. Dat bevestigt trainer Maurice Steijn. Bergwijn neemt de band over van Dusan Tadic, die deze zomer naar het Turkse Fenerbahce vertrok.

Bergwijn is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax. De aanvaller werd vorig jaar voor meer dan 30 miljoen overgenomen van het Engelse Tottenham Hotspur. Daarmee is Bergwijn de duurste speler in de geschiedenis van de club.

De geboren Amsterdammer belandde op zijn zevende bij de jeugdopleiding van Ajax, maar stapte in 2011 over naar die van PSV. Van een debuut in Ajax 1 kwam het dus pas vorig seizoen.

Bergwijns eerste jaar bij Ajax draaide uit op een teleurstelling. Ajax eindigde als derde in de competitie: de laagste eindklassering sinds 2009. Bergwijn scoorde in 32 competitiewedstrijden 12 keer.