Grote schade aan panden in Centrum en Nieuw-West door explosies

Omwonenden van de Leidsestraat in het centrum en de Johan Huizingalaan in Nieuw-West zijn vanochtend vroeg opgeschrokken door flinke explosies. Door de ontploffingen is er veel schade aan beide panden. Er zijn twee verdachten aangehouden.

In de Leidsestraat is vooral het pand van een steak- en pizzazaak flink beschadigd. Van de glazen deuren is bijna niets meer over. De politie heeft een deel van de straat afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie assisteert bij het onderzoek.

Explosie Leidsestraat Inter Visual Studio/Michel van Bergen

De explosie aan de Johan Huizingalaan vond rond 6.00 uur plaats. Op foto's is te zien dat er aan een kant van het gebouw meerdere ramen zijn gesprongen. Ook de ingang van het gebouw heeft flinke schade opgelopen. De omgeving van het gebouw is afgezet voor politieonderzoek. Volgens de politie is er bij de explosie niemand gewond geraakt. Het pand was in 2020 al eens het doelwit van een kogelregen.

De politie laat weten dat er met behulp van een omstandertwee verdachten zijn aangehouden.

