Flatbewoners moedeloos nu liften alweer defect zijn: "Dit jaar al drie of vier keer gebeurd"

De liften aan de noordzijde van de flat Kikkenstein in Zuidoost zijn kapot. Alweer, want volgens bewoners is het niet voor het eerst dat men de trap moet gebruiken om thuis te komen. Voor sommige flatbewoners betekent dat een flinke klim, soms wel tien etages hoog.

Het gaat om twee liften. Een lift die zichtbaar is aan de buitenkant van het pand en een binnenlift. Laatstgenoemde ging zondag stuk, volgens huisvester Rochdale nadat er een groepje jongeren in gesprongen heeft. De buitenlift is al drie weken buiten werking nadat er een vuurwerkbom in afging. Het repareren van de liften laat op zich wachten, tot ergernis van de bewoners. "Dus een flink aantal mensen kan niet meer met de lift naar beneden en het is wel een lift van tien etages", aldus bewoonster Fabiola Tjoe-Awie. Een ander vult haar aan: "Binnen een jaar is het drie tot vier keer gebeurd. Er wonen hier in dit gebouw meerdere oude mensen en dat is mijn zorg. Daarnaast maak ik me ook zorgen om de mensen met kinderen."

Vastgezeten Sommige mensen konden nog gebruik maken van een lift verderop in het pand, maar niet iedereen heeft de sleutel voor de tussendeur. Daarom belooft Rochdale deze open te zetten zolang de lift niet gemaakt is. Maar de bewoners hopen een structurele oplossing. "Ik woon op de zevende etage", vertelt een moeder van meerdere kinderen. "Naar beneden komen is erg lastig. De lift is vaak kapot. De kinderen van mijn buren hebben zelfs vastgezeten in de lift." De betreffende buurkinderen vertellen: "Wij zaten ook een keertje vast in de lift, dat was echt heel vervelend. We zaten daar bijna een uur vast dus ik zou zeggen: we hebben snel hulp nodig voor die lift want het is echt heel irritant."

Ingewikkeld proces De hulp is onderweg, want Rochdale heeft beloofd dat de lift weer werkt aan het eind van de dag. Pro VVE Beheer, de andere beheerder van het pand, zegt op de hoogte te zijn van de liftproblematiek. Volgens hen zijn ze aan al anderhalf jaar bezig met een procedure om ervoor te zorgen dat de liften in het complex worden vervangen. Het heeft prioriteit, maar het is een ingewikkeld proces, zo geven ze aan. Dat het af en toe ook even duurt voordat liften gerepareerd zijn is ook een irritatie van de beheerder. "We vinden het heel vervelend voor de bewoners, maar we zijn afhankelijk van de voorraden van liftleveranciers", aldus een woordvoerder. "Dat is helaas de markt waar we te mee maken hebben."