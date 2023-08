De vereniging: Frans vermaak bij jeu de boules in Tuindorp-Oostzaan

Met welke hobby komen Amsterdammers de zomer door? In De Vereniging gaat AT5 langs bij clubs bij jou in de buurt en testen we wat de allerleukste zomerhobby is.

Drie ballen, een but en een glaasje wijn, meer is er niet nodig voor een goed spelletje jeu de boules. In de eerste aflevering van deze zomerserie zijn we bij De Meteoor in Tuindorp-Oostzaan, waar ome Jan op zijn 87e nog steeds een balletje mee gooit.