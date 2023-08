Vier maanden cel voor mishandeling in Club Air na ruzie over exclusieve 'Cartier' bril

De rechtbank heeft de 23-jarige Tyrese G. veroordeeld tot een celstraf van vier maanden voor de mishandeling van een vrouw in Club Air, nabij het Rembrandtplein. Na een ruzie over een exclusieve bril van het merk 'Cartier' ontstond een vechtpartij tussen G. en de vrouw. Daarbij brak de kaak van de vrouw op meerdere plekken, brak haar kies af en werd ze gewurgd.

Volgens de rechtbank was het zware mishandeling en moet Tyrese G. vier maanden de cel in. G. was in afwachting van de uitspraak vrij, maar zijn voorlopige hechtenis is weer van kracht en de officier van justitie moet gaan bepalen wanneer de verdachte zijn celstraf uit moet zitten. G. en zijn advocaat hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

De 23-jarige Tyrese G. – woonachtig in Suriname – was voor de behandeling van zijn strafzaak naar Amsterdam afgereisd. G. en het slachtoffer waren in de nacht van zaterdag 16 en zondag 17 juli 2022 in Club Air aan de Amstelstraat in het centrum van de stad. De vrouw was met een paar vriendinnen, Tyrese G. was in de club om de verjaardag van zijn neefje, de inmiddels veroordeelde Tayrell W., te vieren.

Vip-gedeelte Club Air

Op camerabeelden van het vip-gedeelte in de club – getoond tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak – was te zien hoe zowel de vrouw als Tyrese G. met elkaar stonden te praten. Volgens de advocaat van G. op een 'flirterige manier'. Te zien was hoe de bril van de verdachte van zijn hoofd werd gepakt en tussen de borsten van het slachtoffer verdween.

Er ontstond een worsteling tussen de twee. Volgens de vrouw omdat de man haar borsten streelde. "Ik wilde dat niet. Ik heb hem een duw tegen zijn schouder gegeven. Toen sloeg hij met een gebalde vuist in mijn gezicht en ik voelde een andere hand op mijn keel. Ik kreeg meerdere klappen op mijn hoofd. Ik hoorde iets knakken in mijn kaak en ik voelde hem schuiven toen iemand mij op mijn kin sloeg." Uiteindelijk bleek dat de vrouw haar kaak op meerdere plekken had gebroken, haar kies voor een deel was afgebroken en dat zij een tand miste.

Bril van 2000 euro

Volgens verdachte Tyrese G. ging het anders: "Ik had een gesprek met de dame. Gezellig gelachen en toen pakte ze de bril van mijn hoofd en stopte die in haar decolleté. Toen ik zei dat ik hem weer terug ging pakken zei ze: 'dat doe je niet'. Maar de bril was niet van mij en is zo'n 2000 euro waard, daarom wilde ik hem terug. Het werd duwen en trekken en er kwamen meerdere mensen tussen ons, waaronder bewakers. Ik ben toen zelf naar achteren gelopen en daar stopt mijn rol", vertelde hij twee weken geleden.

Volgens de officier van justitie is uit de beelden en de aangifte af te leiden dat er wel degelijk sprake was van het geweld door G. Tegen hem werd twee weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist. De rechtbank gaat mee met de eis van het Openbaar Ministerie. Naast de verdenkingen tegen G. deed de rechtbank in dezelfde zaak al uitspraak tegen Tayrell W., het neefje van G.

Voetballer FC Volendam

Tayrell was op het moment van de mishandeling actief als voetballer bij FC Volendam. Nadat beelden van de mishandeling werden getoond in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 meldden de twee jongens zich bij de politie. Tayrell werd geschorst door de profclub, maar de schorsing werd anderhalve maand later weer opgeheven. "Na het zien van camerabeelden van het incident is de clubleiding van mening dat Tayrell niks strafbaars heeft gedaan", verklaarde FC Volendam destijds. De rechtbank veroordeelde W. tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een taakstraf van 180 uur, de verdachte ging daartegen in hoger beroep en voetbalt inmiddels bij een club op het tweede niveau in Litouwen.