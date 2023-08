Drugslab gevonden in woning Geuzenveld

In een woning aan de Pieter Buyskensstraat in Geuzenveld is vanavond een drugslab aangetroffen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het lab geen gevaar vormt voor omwonenden.

In de woning in Nieuw-West zijn eenheden van de forensische opsporing aanwezig om onderzoek te doen. Ook de Landelijke Faciliteit Ontmantelen, een team dat gespecialiseerd is in het opruimen van drugslabs, is opgeroepen.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht naar aanleiding van de ontdekking. Hoe het lab is ontdekt, kan de politie nog niet zeggen.

De politie is nog op zoek naar mensen die meer over dit drugslab kunnen vertellen.