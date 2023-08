Verbazing over Poolse GVB-bussen in Oostelijk Havengebied

In het Oostelijk Havengebied rijden sinds een week of drie Poolse touringcars af en aan. Tot verbazing van sommige buurtbewoners zijn het geen toeristenbussen die naar het buitenland gaan, maar pendelbussen van het GVB. "Chauffeurs rijden willoos hun rondjes, het lijken wel spookbussen."

AT5 kreeg de afgelopen tijd meerdere vragen van buurtbewoners over de touringcars. "Ik dacht: dat is zeker een nieuwe toeristen hop-on hop-off of zoiets. Maar dat is het niet. Het is van het GVB. Er staat ook een bordje op met nummer 443, dus het is een dienstregeling. Maar we begrijpen niet zo goed waarom", aldus een van hen.

Zomerdienstregeling

Volgens het GVB maken de touringcars deel uit van de zomerdienstregeling. "We hebben dit jaar te maken met personeelstekorten. Daardoor hebben we meer moeten afschalen en hebben we lijn 43 (CS - Borneo Eiland) en lijn 38 (Buiksloterham - Noord) eruit moeten halen. We vonden het niet goed dat er dan helemaal geen vervoer meer zou zijn, dus daarom hebben we pendelbussen ingezet", aldus woordvoerder Edgar van de Pas.

Het GVB heeft touringcarbedrijf Jan de Wit ingeschakeld om de pendelbussen te verzorgen. "Helaas heeft Jan de Wit ook beperkt materieel en zet die Poolse touringcars met Poolse chauffeurs in", aldus Van de Pas. Hij benadrukt dat het om ervaren chauffeurs gaat die de route goed kennen. Ook is de pendelbus voor iedereen toegankelijk.