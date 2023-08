Twee gewonden bij steekpartij Vondelpark, één verdachte aangehouden

Bij een vechtpartij in het Vondelpark, in de buurt van 't Blauwe Theehuis, zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Een van de twee slachtoffers heeft daarbij een steekwond opgelopen. In het park is ook een verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 21.20 uur een melding binnen over het incident. In het Vondelpark troffen agenten even later twee slachtoffers aan, waarvan er dus één steekwonden had. In de buurt van het Openluchttheather hield de politie even later ook een verdachte aan.

Welk letsel het andere slachtoffer heeft, kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen. De slachtoffers worden in ambulances behandeld en zullen later overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De politie heeft de omgeving van het incident afgezet.