65-jarige Amsterdammer 'door eigen zoon' doodgestoken in gehucht Italië

Een 65-jarige Amsterdammer is woensdag Italië het slachtoffer geworden van een steekpartij. De man is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan AT5. Volgens verschillende media zou de zoon van de man de vermoedelijke dader zijn. Op hem houdt de Italiaanse carabinieri een klopjacht .

